¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡¼¹­Åç¡Ê9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë»î¹çÁ°¡¢ÀèÇÚ¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹­Åç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¤½¤³¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤¦¹­Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®±àÁª¼ê¤Ë¡ÖÂÇ¤Á²á¤®¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Àô¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¼õ¤±Î®¤·¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤Ï»Ä¤ê»î¹ç17¡¢¹­Åç¤Ï18¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àô¸ýÁª¼ê¤Ï449ÂÇ¿ô134°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.298¡¢¾®±àÁª¼ê¤¬469ÂÇ¿ô¤Ç139°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.296¤È¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£