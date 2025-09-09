サッカーワールドカップ欧州予選。8日はグループB、C、I、Lの7試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。グループBでは波乱。FIFAランク95位のコソボが同29位とランキングで大きく上回るスウェーデンを2−0で撃破。ワールドカップ過去12回出場の強豪を下し、貴重な勝ち点3を加えました。この組では