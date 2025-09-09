妻夫木聡（44）の主演映画「宝島」（大友啓史監督、19日公開）東京プレミア・レッドカーペットイベントが9日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。妻夫木は「ようやく完成しまして、公開になります。命をつないでいく物語です。思いはつながります。熱い思いを持って作りました。より多くの人に届けられるよう、宣伝も頑張って行きたい。映画の力というものを感じて欲しいです」と、たぎる思いを込めて意気込みを語った。