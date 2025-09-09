お笑いコンビ、チュートリアル徳井義実（50）が、8日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。レギュラー出演する日本テレビ系「しゃべくり007」のオファーを、当初断ろうとしていたことを明かした。番組は徳井の30年の芸人としての歩みを紹介。「M−1グランプリ2006」優勝後に多忙になるも、徳井はテレビで結果を残せない自身について「がっかりしてた。ホンマに毎日」と告白した。「毎日