東京ディズニーリゾートにて、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの45日間、開催します。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、心温まるエンターテイメントや、クリスマスらしいグッズ・メニューが登場します！ 東京ディズニーリゾート スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」 開催期間：2025年11月11日(火)〜12月25日(木)開催場所：東京デ