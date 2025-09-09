秋篠宮家の次女・佳子さまと長男・悠仁さまが、姉弟おふたりで「世界陸上」を観戦されることが発表されました。宮内庁はきょう、佳子さまと悠仁さまが「東京2025世界陸上競技選手権大会」の9月16日（大会4日目）のイブニングセッションを観戦されると発表しました。世界陸上は1991年大会以来、34年ぶりの東京開催で、東京五輪の開催地と同じ国立競技場をメイン会場に行われます。佳子さまと悠仁さまは姉弟おふたりで、男子110メー