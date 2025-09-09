¡Ö²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿ÍÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤¬ÏÃÂê¤Î¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¾¾»³¶³½õ¡£¸ø³«¤·¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï8·î27Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºÊ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥¤¥§¥°¥ê¥ó¥¹¥«¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤ÊÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¡Ä»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ë»ä¤Î°¦¤ò¼¨¤¹ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾¾»³¤â¡Ö»ä¤¿¤Á·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÌÅê¹Æ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ñºÝ·ëº§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÁê