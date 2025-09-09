スイス・ブベーにあるネスレ本社＝6日（共同）【ジュネーブ共同】猛暑をどう乗り切るかへの関心が高まる中、冷たいコーヒーが世界各地で人気だ。スイス食品大手ネスレは特にアジアでの需要増に対応するため、マレーシアの工場で最新鋭の製造ラインを増強すると発表。アイスコーヒー発祥の地とも言われる日本でも同様のトレンドで、交流サイト（SNS）も流行を後押ししているとみられる。世界気象機関（WMO）は、記録が残る1850