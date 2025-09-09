テレビ朝日『ラブ!!Jリーグ』で司会を務める同局アナウンサーの三谷紬さんが7日、自身のインスタグラム(@mitani_tsumugi)で日光市を訪れたことを報告した。三谷さんは「日光にサウナに入りに行ってきました〜 駆け込み夏の思い出づくりです」と投稿。さらに現地での体験を次のように綴っている。「醤油樽に入れる水風呂、足がつかない深さ!! ストーブサウナに入って樽水風呂入って。またサウナに入って今度は川にダイブして…