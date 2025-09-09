【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月17日にニューシングル「お願いバッハ！」をリリースする日向坂46。そして、9月17日は東京モノレールの61回目の開業記念日でもあり、これを記念して「日向坂46 15thシングル『お願いバッハ！』×東京モノレールコラボレーションキャンペーン」が実施されることが決定した。 ■日向坂46が東京モノレール車両をジャック 日向坂46のメンバ