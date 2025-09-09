¡ù120¡ó°Ê¾å¡Ä¡Ä²áÇ®¤Ë·Ù²ü 100¡ó¡Ä¡ÄÃæÎ© ¡ú70¡ó°Ê²¼ ¡Ä¡ÄÄìÃÍ¥¾ー¥ó ¡Ú9·î¡Û £¹Æü(²Ð) 134.36¡¿184±ß°Â¡¦4Ëü3500±ß³ä¤ì £¸Æü(·î) 132.36¡¿625±ß¹â¡¦4Ëü3500±ßÂæ²óÉü £µÆü(¶â) 132.59¡¿348±ß¹â¡¦4Ëü3000±ßÂæ²óÉü £´Æü(ÌÚ) 135.01¡¿641±ß¹â¡¦4Ëü2500±ßÂæ²óÉü £³Æü(¿å) 134.32¡¿371±ß°Â¡¦4Ëü2000±ß³ä¤ì £²Æü(²Ð) 132.29 £±Æü(·î) 128.08¡¿529±ß°Â¡¦4Ëü2500±ß³ä¤ì ¡Ú8·î¡Û 29Æü(¶â) 127.9