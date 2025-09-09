東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは、11月11日から12月25日までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。また、ディズニーホテルやディズニーリゾートライン、イクスピアリでも、それぞれの施設ならではのクリスマスのプログラムを展開する。きょう9日、詳細が発表された。【画像】新企画＆グッズも続々！「ディズニー・クリスマス」（一覧）東京ディズニーランドでは、10年ぶりにパレー