ÀÅ²¬¸©µÈÅÄÄ®¤Ï£¹Æü¡¢ÂæÉ÷£±£µ¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÆÍÉ÷¤Ç¡¢¼Ö¤¬²£Å¾¤·¤ÆÃËÀ­£±¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±¸©Æ£»Þ»Ô¤Î¼«±Ä¶È¤Î£µ£°ºÐÂåÃËÀ­¡££µÆü¸á¸å£±»þº¢¡¢Æ±Ä®¿À¸Í¤Î¾¦¶È»ÜÀßÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬ÆÍÉ÷¤Ç²£Å¾¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£