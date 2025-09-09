◆米大リーグドジャース３―１ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースに７月にレイズから移籍したベン・ロートベット捕手（２７）が、またも“ノーヒット投球未遂”の好リードで、チームを勝利に導いた。頼もしい新戦力は「今日は本当に楽しかった。再びチームに貢献できたことに感謝しているよ」と白い歯を見せた。この日は先発・グラスノーとバッテリーを組み、７回無安打１失