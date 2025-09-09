◆練習試合巨人３軍４―３西武３軍（９日・Ｇ球場）巨人の育成新外国人、クリスチャン・フェリス外野手が、豪快な来日２号本塁打を放った。「６番・ＤＨ」で先発出場。両チーム無得点の２回先頭、西武の先発・川下から右翼へ先制ソロをたたき込んだ。打った瞬間に、本塁打と分かる一発に「打ったのはスライダー。神様のおかげでしっかり打てて良かった」と笑みを浮かべた。８月初旬に育成契約を結び巨人に入団した身長２０