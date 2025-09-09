滋賀県で開催される「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ２０２５」（開会式２８日）の大会ＰＲ大使を務める歌手のＴ．Ｍ．Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎこと西川貴教が９日、生まれ故郷の同県彦根市を訪れ、市内の城北小をサプライズ訪問した。児童に同市で開催される種目・ハンドボールの手ほどきをし、改めて大会をＰＲした。体育館に黒のジャージーに黒のベースボールキャップ姿の西川が登場すると、知らされていなかった同小の１〜