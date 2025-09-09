◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＴ・グラスノー投手（３２）が８日（日本時間９日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発し、背中の張りからの復帰登板で７回１０５球を投げ、無安打１失点２四球１１奪三振の快投で、今季初登板だった３月３１日（同４月１日）以来となる２勝目を挙げた。７回まで無安打有失点の“ノーヒット・ワンラン投球”。９回に３