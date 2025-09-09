バンダイスピリッツは、『ゼンレスゾーンゼロ』より「S.H.Figuarts ビリー・キッド」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月9日 16時より予約受付開始、2026年4月発送予定。「S.H.Figuarts ビリー・キッド」(9,900円)『ゼンレスゾーンゼロ』より邪兎屋のエージェント「ビリー・キッド」がS.H.Figuartsに登場。『ゼンレスゾーンゼロ』シリーズ第一弾となる邪兎屋のエージェント「