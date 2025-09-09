Zepp Health Corporationは9月5日、アウトドア・登山向けスマートウォッチ「Amazfit T-Rex 3 Pro」を発表した。2カラー展開で、タクティカルブラックは9月12日、ブラックゴールドは10月3日に発売する。価格は59,900円。アウトドアスマートウォッチ「T-Rex 3 Pro」T-Rex 3の機能を継承した本機種最大の進化点は、オフラインルートプランニング機能の搭載。事前にダウンロードしたオフラインマップを使用することで、スマートフォン