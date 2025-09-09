北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が8日、高出力・新素材適用の固体燃料エンジンを開発したとし、「共和国の核戦略武力を拡大強化するうえで重大な変化」と明らかにした。北朝鮮が来月の労働党創建80周年記念日（10月10日）前後に新型大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星20型」の飛行試験または潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）の水中発射をする可能性があるという見方が出ている。9日の朝鮮中央通信によると、金正恩委員