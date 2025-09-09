済州（チェジュ）の海岸で発見された未確認ゴムボートは密入国船舶と確認された。警察は密入国者1人を検挙して取り調べている。済州西部警察署は8日午後6時30分ごろ西帰浦市（ソギポシ）のモーテルで中国国籍の密入国者、40代のAを出入国管理法違反（入国審査）容疑で緊急逮捕したと明らかにした。警察はAとともに済州に入った他の密入国者を追跡している。済州海洋警察署によると、8日午前7時56分ごろ、済州市翰京面竜水里（ハン