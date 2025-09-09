2025Ç¯9·î6Æü¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ÄÂ²¤ÎÀ®Ç¯¼°¤ÏÉã¤Ç¤¢¤ë½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¡¢Ìë¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¡£Â¾¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ç¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò°ÜÆ°¤µ¤ì¤ë¤ª»Ñ¤Ê¤É¤â¸áÁ°10»þº¢¡¢¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¤ËÎ×¤Þ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¡£¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤é¹ÄÂ²Êý¤¬½Ð