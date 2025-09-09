9·î7Æü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼­Ç¤¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¤Ï¤ä¤¯¤âÁíºÛÁª¥ì¡¼¥¹¤¬Ç®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£8Æü¤Ë¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤â°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼¡´üÁíºÛ¤È¤·¤ÆÍ­ÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯10·î¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤È¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç2¿Í¤Ë¼¡¤¤¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤À¡£¥¨¥¸¥×¥È¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥Õ¥£»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¨¡¨¡¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼¡´üÁíºÛÁª¤Ø¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·