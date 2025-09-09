¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï9Æü¡¢µÜ¾ëÂìÂÀÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï1»î¹çÅÐÈÄ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿µÜ¾ëÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨8·î¤Þ¤Ç¤Ç°ËÀªÂçÌ´Åê¼ê¤Ë¼¡¤°42»î¹ç¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à2°Ì¥¿¥¤¤ÎÅÐÈÄ¿ô¤ÈÂçÈôÌö¡£¤·¤«¤·8·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Î7²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£6²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó3¼ºÅÀ¤ÈÃæÆü¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬²áÇ®¤¹¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢DeNA¤Ï»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤Þ