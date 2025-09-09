ロッテは、「オリジナルコアラのマーチ」シリーズから、サンリオのキャラクター「クロミ」とコラボした「クロミ×コアラのマーチ」を、9月8日正午よりロッテオンラインショップにて発売する。「クロミ×コアラのマーチ」(10/1セット) 3,980円本商品は、クロミのアートをあしらった特別デザインのパッケージ全10種類で登場する。1セット10入りで、それぞれに「コアラのマーチ ミニパック」を2袋ずつ封入。さらに、ここでしか手