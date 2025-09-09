俳優の中村梅雀（６９）が８日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、５９歳の時に誕生した長女との日々を語った。梅雀は０６年の５０歳の時にに２５歳年下の女性と結婚。７年の不妊治療を経て１５年に長女を授かった。現在１０歳となった長女は「そろそろ生意気になってますけど、かわいい」とメロメロ。番組では一緒にパン教室でポーズを取る写真を披露し、「一緒にパン教室に。彼女はもう４０回ぐらい行ってて」と長女が通