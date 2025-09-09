カモノリサーチは、9月4日、「ドラえもんの秘密道具」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は、2025年7月5日〜7月21日の期間、全国の現役高校生605名を対象にインターネットを用いて行われた。「令和の現役高校生に聞いた! ドラえもんのひみつ道具でひとつゲットできるとしたら何? ランキング」TOP3「ドラえもんのひみつ道具でひとつ手に入れられるとしたら何か」を尋ねたところ、1位には「どこでもドア」(57.2%)が選