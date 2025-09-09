アットクリッピングは9月16日、広報・PR支援ツール「Clip Master(クリップマスター)」の提供を開始する。ダッシュボード画面(イメージ)同ツールは、新聞・雑誌・WEBに加え主要SNSを横断的にリスニングできるSaaS型ダッシュボード。同社は50年以上のクリッピング実績を持つが、SNSの重要性の高まりに対応するため、マスメディアとSNSを一元管理するツールを開発した。ハイブリッドクリッピング＆ダッシュボード従来バラバラのツール