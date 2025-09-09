¼¯³Ñ»Ô¤ÇÇÀºîÊª¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¯³Ñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8Æü¡¢¼¯³Ñ»Ô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¼¯³Ñ»Ô½½ÏÂÅÄÂçÅò»ú¾åÌî¤Î²Ì¼ù±à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ê¥ó¥´Ìó100¸Ä¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¼ù±à¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÂ­À×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»õ·Á¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ê¥ó¥´¤Î¼Â¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£6Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¤«¤é8Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÎÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¯³Ñ»Ô½½ÏÂÅÄ»³