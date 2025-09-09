日本代表は現地９月９日（日本時間９月10日）、敵地コロンバスでアメリカ代表と親善試合を戦う。懸念されるのが、スコアレスドローに終わった６日のメキシコ戦で左足首を痛めた久保建英（レアル・ソシエダ）の状態だ。８日の前日練習後の取材では、「普通に痛いですけど。明日になってみてどうなるかですね。今日は痛かったです。明日次第ですね。本当に明日起きてみてどうなるかで。準備はしてますけど」とコメント。現状の