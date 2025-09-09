今後もスコットに代わるクローザーの選手はいないのだろうか(C)Getty Imagesドジャースにとってクローザーのタナー・スコットの起用が悩みの種となっている。今年の1月に4年総額7200万ドル（約112億円）の大型契約でパドレスから移籍した31歳の左腕は、ここまで53試合で防御率4.47という成績で、9度のセーブ失敗と安定感に欠ける投球が続いている。【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つドジャース専