ツマミナは9月8日、「いけすと炭と薪焼と 博多 とりとりと」を、福岡市中央区天神にオープンする。骨つきひね鶏モモ焼き同店は、炭と薪を使い分ける「二刀流の火入れ」で、素材ごとにそれぞれの旨味を最大限引き出す調理方法で料理を提供する。炭 × 薪の二刀流炭火焼きには筑前備長炭を使用し、香ばしく、中はふっくらジューシーに焼き上げる。薪焼きにはナラ薪を使用。遠赤外線と対流の柔らかな熱で芯までじんわりと火を通し、野