ロシア独立系メディア「メドゥーザ」が、ホームページで「メドゥーザがなくなったらどうなるかを想像してみて」と支援を求める文面（共同）【モスクワ共同】メディア統制が厳しいロシアでプーチン政権に批判的な論調を貫き、国内外で信頼を獲得してきた独立系メディア「メドゥーザ」が資金不足で運営の危機に陥った。8日、ニュースサイトのトップページで「苦境にあるメドゥーザを助けてください」とロシア国外の在住者に支援を