お笑いコンビ「おぼん・こぼん」が９日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」にゲスト出演した。おぼん・こぼんは若いころ、高級レストランシアター・赤坂コルドンブルーに出演していた。そこは当時で１人５万円もするフランス料理とショーが楽しめる店だったため、セレブの超有名人が来店していたという。その客の中には、何とジョン・レノン、オノ・ヨーコ夫妻もいた。おぼんが「ジョン・レノンとオノ・