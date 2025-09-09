【第７１代横綱鶴竜力三郎の軌跡一生懸命・音羽山親方自伝（２）】１９９６年秋場所で旭鷲山関（※１）、９８年初場所では旭天鵬関（※２）が新入幕を果たして、モンゴルでは日本の大相撲が大人気になりました。テレビのスポーツニュースや新聞でも取り上げられるブームの中、中学生だった１４歳の時に親が自宅で衛星放送を見られるようにしてくれた。日本との時差は１時間で、幕内の取組は午後３時ごろから。学校から家に帰る