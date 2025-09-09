TWSが、ユーモラスで等身大の魅力あふれるオリジナルコンテンツを締めくくり、10月のカムバック準備に突入する。【写真】TWS、日本の夏を満喫！「エモすぎ…」TWSは9月9日、公式YouTubeチャンネルおよびグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、オリジナルコンテンツ『TWS：CLUB』の健康診断編の第2話を公開する。これを最後に、今夏を彩った“オリジナルコンテンツリレー”は一旦小休止となる。前回の配信では、身