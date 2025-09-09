【モデルプレス＝2025/09/09】漫画家でタレントの浜田ブリトニーが8日、自身のInstagramを更新。ギャル時代のビキニショットと現在の水着姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】浜田ブリトニー、黒ビキニ姿＆現在の体重公開◆浜田ブリトニー、過去と現在のビキニ姿公開浜田は「今朝のリアルな私 体重57.0kg！！」「お腹どーーーーーしちゃったの？」とつづり、黒のビキニ姿の写真を公開。さらに「伝説の39kgギャル時代」と題して