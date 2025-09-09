レクサス新型「コンパクトセダン」発表！2025年9月9日、レクサスはコンパクトスポーツセダン「IS」にビッグマイナーチェンジを実施した新型モデルを世界初公開しました。この新型ISは、従来のモデルと比較して一体どのような違いがあるのでしょうか。レクサス新型「コンパクトセダン」発表！【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新型「コンパクトセダン」です！（60枚）ISはコンパクトなサイズに後輪駆動レイアウトを組み