¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡Ú½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¡Û¢¦µð¿ÍÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¢¦ºå¿À°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡¢°æÄÚÍÛÀ¸³°Ìî¼ê¢¦£Ä£å£Î£ÁµÜ¾ëÂìÂÀÅê¼ê¢¦ÃæÆü¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀÅê¼ê¡Ú½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡Û¢¦µð¿ÍµÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¢¦ºå¿À¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡Ú½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¡Û¢¦ÆüËÜ¥Ï¥àº£ÀîÍ¥ÇÏ³°Ìî¼ê¢¦À¾ÉðÃçÅÄ·Ä²ðÆâÌî¼ê¡Ú½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡Û¢¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÊÒ»³³ÚÀ¸Åê¼ê