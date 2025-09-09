この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第9話をごらんください。 三重崎一家の住宅設計がスタートしました。延床面積を広げたり、外壁やお風呂、キッチンなどの設備を少しずつグレードアップしてい