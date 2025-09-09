秋場所に向けて稽古する安青錦（左）と藤ノ川＝東京都江東区の安治川部屋大相撲秋場所（14日初日・両国国技館）で新小結の安青錦が9日、東京都江東区の安治川部屋で出稽古に来た幕内藤ノ川と10番連続で取り、9勝1敗と圧倒した。ウクライナ出身で21歳の新鋭は、新入幕から3場所連続で11勝をマーク。「楽しみが大きい。11勝の壁を越えたい気持ちはある」と一層の活躍を誓った。初土俵から所要12場所での新三役は、年6場所制とな