9Æü¤Î¸ø¼¨¤Ç¡¢ºå¿À¡¦°æÄÚÍÛÀ¸³°Ìî¼ê¡Ê20¡Ë¡¢°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°æÄÚ¤Ïº£µ¨¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎ¨¡¦285¡£Ä¾¶á4»î¹çÏ¢Â³¤Ç°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£°Ë¸¶¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ä¸«¹þ¤ß¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæ·Ñ¤®¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤Ã¤¿Îý½¬¤âÃæ·Ñ¤®¿Ø¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¾®È¨ÎµÊ¿Æâ