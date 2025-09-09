ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï9Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ°ú¤­²¼¤²¤äÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ò16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£