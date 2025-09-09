将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局は9月9日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で1日目の対局中だ。午後3時にはおやつの時間を迎え、藤井王位は「チーズケーキ」、永瀬九段には「クラシックプリン」「生チョコのロールケーキ」とそれぞれの注文品が提供された。【映像】生クリームの山…永瀬九段の山盛りおやつ藤