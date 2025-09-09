¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢ºî¶È°÷475¿Í¤¬ÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºî¶È°÷¤ÎÃæ¤ËÆüËÜ¿Í3¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¸½Âå¼«Æ°¼Ö¡×¤Ê¤É¤¬·úÀßÃæ¤ÎÅÅÃÓ¹©¾ì¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÜÌ±Åö¶É¤¬ºî¶È°÷475¿Í¤òÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¿Í¤Ï300¿Í°Ê¾å¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬