関東地方は9日も広く日差しが届き、各地で厳しい残暑が続きました。しかし、この気温の上昇や湿った空気の影響で、午後は大気の状態が不安定で、局地的に雷雲が発生。帰宅時間帯は北部を中心に急な雷雨になる恐れがあり、注意が必要です。■関東9日も厳しい残暑35℃超の所も9日の関東は広く日差しが届き、各地で厳しい残暑となりました。最高気温は千葉・市原市牛久で36.2℃、栃木・佐野で35.5℃、群馬・桐生で35.3℃など、所々