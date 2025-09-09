¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬¡¢É×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÁÒ»ÎÌç¡Ê33¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤ë¡¢¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤Î¸«¤¨¤ë¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢Æî¹ñ¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢Ãã¿§¤Î¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤Î¸«¤¨¤ë¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Î¥×¡¼¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤­¤¿¡£2025Ç¯9·î8Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦9·î¤«¤¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÂçÁÒ¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç³¤¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò