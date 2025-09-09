電撃結婚を2025年8月27日に報告したパリ五輪・フェンシング男子フルーレ団体で金メダルを獲得した松山恭助選手（28）と、妻のフェンシングでポーランド代表経験もあるというイェグリンスカ・アレクサンドラさん（25）が9月5日、それぞれのインスタグラムでウェディングフォトを公開した。仲睦まじいウェディングフォト松山選手とイェグリンスカ・アレクサンドラさんは8月27日の投稿で「We got married」と結婚の報告とともにウェデ