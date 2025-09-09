²¬»³¸å³Ú±à¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Î±àÆâ»¶ºö¡Ê2024Ç¯»£±Æ¡Ë ²¬»³¸å³Ú±à¤Ï¡¢»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤ò±àÆâ¼ÇÀ¸¤ËÊü¤¹¡Ö¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Î±àÆâ»¶ºö¡×¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¸å³Ú±à¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢8±©¤Î¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±àÆâ¼ÇÀ¸¤ËÊü¤·¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿Äí±à¤ò»¶ºö¤¹¤ëÍ¥Èþ¤Ê»Ñ¤òÆþ±à¼Ô¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î28Æü¤Ë1²óÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢2026Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ12²ó¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó