ドル安円高、23時の米雇用統計の年次改定暫定値にらむ展開＝東京為替概況 ドル円は上値の重い展開。週末の石破首相退陣表明を受けた円売りに昨日東京午前に148円50銭台を付けたが、その後はドル売り円買いが優勢となり、東京朝は147円50銭前後で迎えた。その後東京市場に入っても売りが続いた。午前中は147円10銭台で下値を支えられたが、その後の戻りが鈍く、午後に再び下値をトライすると、ストップロス注文を巻き込